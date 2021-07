De dokters van Britney Spears staan vierkant achter de pogingen van de zangeres om haar vader te ontslaan als curator. Dat staat in nieuwe rechtbankdocumenten die zijn ingediend door Laurieann Wright, die Spears' tijdelijke curator Jodi Montgomery vertegenwoordigt.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de nieuwe advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: de jongere zus van Britney, die zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys partner.

In de papieren staat dat "het medisch team beaamt dat het niet in het belang van Britneys gezondheid is als meneer Spears aanblijft als conservator". Een rechter zal deze woorden waarschijnlijk zeer serieus nemen, aldus Variety.

Montgomery steunt de benoeming van Jason Rubin, die eerder werd aangedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres. Eerder deze week diende Mathew Rosengart, de nieuwe advocaat van de zangeres, papieren in waarin hij en de artieste vragen of Rubin het financiële gedeelte van het curatorschap van Jamie Spears mag overnemen.

De moeder van de zangeres sprak zich eerder deze week fel tegen haar ex-man uit. Uit rechtbankpapieren in handen van Amerikaanse media blijkt dat Lynne Spears van mening is dat Britneys vader haar bedreigt en onderdrukt.

De eerstvolgende hoorzitting in de zaak vindt plaats op 29 september. Mogelijk neemt de rechter dan een besluit over Spears' verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Hij vervult deze rol sinds 2008, nadat de zangeres was opgenomen vanwege mentale problemen.