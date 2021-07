Gijs Staverman wil stoppen met het verzamelen van nutteloze spullen, vertelt de radio-dj in gesprek met Playboy. Hij heeft zelfs een opslag waarin hij de spullen bewaart.

Het onderwerp komt in het interview aan bod nadat Staverman vertelde over zijn paardenstaart, die in 1995 door Paul de Leeuw werd afgeknipt. Het museum Beeld en Geluid wil deze hebben, maar Staverman kon hem niet meer vinden.

"Ik heb nogal veel rotzooi, dus dat is zoeken naar een speld in een hooiberg", vertelt de presentator.

"Ik ben een verzamelaar. Heerlijk om af en toe te shoppen in tweedehandswinkels, op markten of online. Ik heb een hele verzameling oude radio's, maar ik spaar ook gadgets, do not disturb-kaartjes van hotels waar ik heb geslapen, hoedjes en petten, kleding, schoenen en microfoons."

Staverman heeft een voorliefde voor "spullen die er prijzig uitzien, maar eigenlijk heel goedkoop zijn". Ook toiletspullen heeft hij in overvloed. "Ik snap zelf ook niet hoe het zo ver heeft kunnen komen, maar ik heb in mijn huis een soort Kruidvat- annex Etos-kamer ingericht, die helemaal vol staat met zeepjes, deodorant, doucheschuim en schoonmaakmiddel. Het is een soort onbedwingbare behoefte die ik niet goed in de hand heb."

De presentator wil zijn verzamelwoede graag inperken, iets waar hij al mee bezig is. "Op een gegeven moment was ik meer geld kwijt aan m'n opslag dan aan de hypotheek van mijn huis. Toen dacht ik: er moet iets veranderen. Daar ben ik sindsdien mee bezig, maar dat gaat langzaam. Ik wíl wel dingen wegdoen, maar ik vind het lastig."