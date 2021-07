Douwe Bob heeft woensdag tijdens een concert in Bloemendaal aan het publiek bekendgemaakt dat hij voor het eerst vader wordt. De zanger vertelde het publiek dat hij binnenkort een dochter verwacht, zo is te zien op beelden in handen van Shownieuws.

"Er zit een lieve meid in het publiek, Loes. Die heeft een hele mooie baby in haar buik en ik mag daar de vader van worden", aldus de zanger tijdens het optreden, waar hij ook vertelde dat het gaat om een dochter.

Op zijn sociale media laat Douwe Bob niks los over de zwangerschap en zijn management heeft desgevraagd aan NU.nl laten weten geen uitspraken te willen doen over zijn privéleven.

Wie Loes is, is niet bekend: Douwe Bob had tot voor kort nog een knipperlichtrelatie met Anouk, meest recent zei hij in juni nog een hereniging met haar niet uit te sluiten.

"Maar je weet niet hoe dingen gaan. Ik geloof dat we zielsverwanten zijn. Misschien wordt het ooit weer iets, we blijven van elkaar houden. Maar ik gun haar het beste. Als zij nu een leuke gast tegenkomt, denk ik serieus dat ik heel gelukkig voor haar zou kunnen zijn", aldus de zanger in Grazia.