Marilyn Manson heeft in een document voor de rechtbank van de Amerikaanse staat Californië geschreven dat de verhalen van de vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik en mishandeling leugens zijn. Volgens de zanger hebben de vrouwen dit maandenlang bekokstoofd om hem kapot te maken, schrijft Billboard.

Manson wordt door vier vrouwen beticht van seksueel misbruik en geweld. Esmé Bianco, die in de serie Game of Thrones speelde, beschreef het vermeende misbruik in haar aanklacht tot in detail: ze zegt door de zanger onder valse voorwendselen naar de Verenigde Staten te zijn gehaald en vervolgens te zijn opgesloten in een kamer waarin ze niet mocht eten of slapen.

De zanger zou haar daarnaast hebben volgestopt met drank en drugs, hebben geslagen, met een taser elektrische schokken hebben gegeven en meerdere keren per nacht hebben verkracht.

Manson ontkent alle beschuldigingen en schrijft dat ze onderdeel zijn van een vooropgezet plan om zijn carrière en leven te ruïneren. "De aanklagers liegen en willen misbruik maken van de #metoo-beweging. Ze hebben maandenlang samengewerkt om hun leugens op elkaar af te stemmen."

De zanger heeft direct nadat de vier vrouwen begin dit jaar naar voren stapten, ontkend dat hij hen iets heeft aangedaan.