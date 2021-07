De gezondheid van Bob Odenkirk is momenteel stabiel, nadat de 58-jarige acteur dinsdag onwel was geworden op de set van Better Call Saul. Er was sprake van een "hartgerelateerd incident", blijkt woensdag uit een verklaring van een vertegenwoordiger van de acteur.

"Bob en zijn familie zijn dankbaar voor de geweldige artsen en verpleegkundigen die op hem letten, evenals voor de cast, crew en producenten die aan zijn zijde bleven", is te lezen in de verklaring. De familie vraagt om privacy terwijl Odenkirk aan het herstellen is.

De Amerikaanse acteur raakte dinsdag onwel op de set van Better Call Saul, waarvan momenteel het zesde seizoen wordt gefilmd in de Amerikaanse staat New Mexico.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van Odenkirks onwelwording zijn voor de productie van de serie. Producent Sony Pictures Television wilde woensdag niet reageren.

Odenkirk werd bij het grote publiek bekend als de vlotte advocaat Saul Goodman in Breaking Bad. Dat personage kreeg later de spin-off Better Call Saul. Die serie volgt het leven van James 'Jimmy' McGill, de echte naam van Goodman (Odenkirk), enkele jaren voor de gebeurtenissen in Breaking Bad.