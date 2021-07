Zangeres Shakira moet hoogstwaarschijnlijk toch voor de rechter verschijnen vanwege een zaak rond belastingontduiking die in Spanje tegen haar loopt. De rechter oordeelde woensdag dat er voldoende bewijs is dat de in Barcelona wonende Colombiaanse via belastingparadijzen belasting heeft ontdoken. Het openbaar ministerie mag de 44-jarige zangeres dus vervolgen, meldt de Spaanse krant El País woensdag.

Shakira wordt ervan beschuldigd tussen 2012 en 2014 een bedrag van meer dan 14,5 miljoen euro te hebben verborgen in ondernemingen. De belastingdienst probeerde de zaak naar eigen zeggen met haar te schikken, maar stapte naar de rechter toen dat na herhaaldelijke pogingen niet was gelukt.

Na een onderzoek van drie jaar heeft de rechter woensdag geconcludeerd dat er voldoende bewijs is dat er belasting is ontdoken en dat het bedrag alsnog moet worden betaald.

De zangeres, bekend van de hits Hips Don't Lie en Girl Like Me, ontkent alle beschuldigingen en liet via haar advocaten weten destijds niet in Barcelona, maar officieel op de Bahama's te hebben gewoond. Ze zou daarom geen belasting in Spanje hoeven te betalen.

"Shakira heeft altijd in elk land waar ze werkzaam was aan haar belastingverplichtingen voldaan", liet haar pr-team in 2019 weten. "Toen Shakira hoorde dat ze volgens de Spaanse belastingdienst nog een bedrag moest betalen, heeft ze dat direct gedaan."

Volgens de aanklagers is ze echter tussen 2012 en 2014 geen dag op de Bahama's geweest en verbleef ze meer dan de helft van de tijd in Spanje.

Shakira woont sinds 2015 officieel in Spanje. De zangeres vertrok naar het land vanwege haar relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, met wie ze sinds 2011 samen is en twee kinderen heeft.