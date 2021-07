Dat actrice Jamie Lee Curtis zich veilig voelt, heeft volgens haar alles te maken met haar inmiddels 36-jarige huwelijk met schrijver en regisseur Christopher Guest.

Curtis, bekend van onder meer de films A Fish Called Wanda en Halloween, ziet Guest als de ware.

"Ik voel me veilig als ik naar huis rijd en zie dat hij thuis is", vertelt de 62-jarige Amerikaanse actrice in een woensdag verschenen interview met AARP The Magazine.

"Dat komt doordat we al zo lang getrouwd zijn. De wetenschap dat zijn auto in de garage staat, dat ik niet alleen ben. Dat is een gevoel van veiligheid."

De twee trouwden in 1984 en hebben twee kinderen: hun 34-jarige dochter Annie en 25-jarige zoon Thomas.