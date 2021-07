John de Wolf trouwt in december met zijn verloofde Inge. Cabaretier Jochem Myjer, een goede vriend van de 58-jarige oud-voetballer en assistent-trainer van Feyenoord en zijn aanstaande, gaat de twee in de echt verbinden.

De Wolf is "supertrots" dat de cabaretier hem trouwt. "We zijn enorme fans van hem. We hebben elkaar ooit leren kennen op het strand en er was direct een klik. In het dagelijks leven is hij precies als op het podium", vertelt de oud-voetballer aan De Telegraaf.

Het verloofde stel vroeg of Myjer op wilde treden tijdens het bruiloftsfeest. "Maar toen kwam hij met een veel leuker plan. Jochem vertelde dat hij ook babs is, wat betekent dat hij mensen op locatie mag trouwen. Toen waren we direct om. Gelukkiger kun je ons niet maken."

Eigenlijk zou De Wolf vorig jaar al in het huwelijksbootje stappen. Dat kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Het stel is vijftien jaar samen.