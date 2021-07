Actrice Mila Kunis was egoïstisch toen ze haar man Ashton Kutcher verbood om mee te gaan met Richard Bransons Virgin Galactic-vluchten, die burgers naar de buitenste atmosferische lagen van de aarde brengen, vertelt ze in een interview met People.

De 37-jarige actrice vertelt dat de 43-jarige Kutcher, toen ze negen jaar geleden een relatie kregen, al had verteld dat hij een ticket had bemachtigd. "Ik dacht toen: o, oké, en zei tegen hem: 'Dat is leuk, veel plezier'", aldus Kunis.

Toen het acteurskoppel eenmaal ouders werd van dochter Wyatt Isabelle (6) en zoon Dimitri Portwood (4), veranderden haar gevoelens over de geplande ruimtereis van haar man echter. De actrice, bekend van Black Swan en That '70s Show, haalde een streep door zijn ruimteplannen.

"Jaren gaan voorbij, we hebben ineens een baby, en hij zegt: 'Ik ga de ruimte in'. En ik dacht: dat is onverantwoordelijk, dat kun je niet maken. Je bent een vader. Ik was zo hormonaal en ik dacht: je kunt niet, je gaat dood. Dat ding gaat ontploffen en je gaat dood - en je gaat me achterlaten met de baby's."

De actrice vroeg hem om het ticket terug te geven. "Dat deed hij, want hij is een lieve man", vertelt ze. Jaren later heeft ze echter spijt van haar gedrag. "Ik baal van die beslissing. Het feit dat ik hem niet de ruimte in liet gaan, was zo egoïstisch van me, maar ik was net moeder en ik dacht: je kunt mij en de baby's niet verlaten. En daarom reageerde ik zo."

Mocht Kutcher nog de ruimte in willen, dan zal ze anders reageren, vermoedt Kunis. "Ik wil dat iedereen weet dat ik hem nu waarschijnlijk de ruimte in had laten gaan, maar nu is het te laat."