De Australische actrice en presentatrice Ruby Rose laat via Instagram weten dat ze in het ziekenhuis opgenomen is geweest nadat er complicaties waren opgetreden na een eerdere operatie.

"Ik heb wel een ingreep ondergaan en ik moest geopereerd worden, maar het was prima, en de operatie is goed verlopen", vertelt Rose (35), die rollen speelde in de Netflix-serie Orange Is the New Black en Batwoman. "Maar gisteren had ik een paar complicaties en moest ik naar de eerste hulp."

Rose zegt dat ze een ambulance had gebeld zodat die haar naar het ziekenhuis kon brengen, maar dat het voertuig uiteindelijk uren rondreed omdat ze geen ziekenhuis konden vinden dat haar kon opnemen.

"Ze hadden de hele nacht mensen afgewezen", aldus de actrice. "En mijn conditie was behoorlijk serieus. We zijn nog even rondgereden en hadden uiteindelijk het geluk dat we na een tijdje door een ziekenhuis werden geaccepteerd."

De actrice laat niet weten waarom ze is geopereerd. Wel vertelt ze dat ze van plan is om een socialemediapauze in te lassen terwijl ze geneest.