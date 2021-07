De Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde werd onlangs tijdens de opnames van een talkshow zo dronken, dat ze achteraf aan het infuus moest, meldt het AD woensdag.

De 24-jarige zangeres, bekend van hits als Royals en Solar Power, was te gast bij de Amerikaanse talkshow Late Night with Seth Meyers en deed mee aan de rubriek Day Drinking. Tijdens dit programmaonderdeel drinkt host Seth Meyers alcohol met bekende gasten, terwijl hij ze vragen stelt.

De talkshowhost mixte diverse cocktails en vernoemde ze naar hits van de Nieuw-Zeelandse. Ook deden de twee diverse wedstrijdjes, waarbij de verliezer een shot alcohol achterover moest slaan.

Aan het einde van de aflevering was Meyers zichtbaar aangeschoten, Lorde leek weinig last te hebben van de vele shots.

1 Seth Meyers en Lorde gaan 'dagdrinken'

'Ik moest iets heel popsterachtigs doen'

Toen Meyers haar een paar dagen later weer interviewde, bleek echter dat ze de dag na de opnames een enorme kater had. "Ik kan geen alcohol meer zien", zei ze tegen de presentator. Meyers had haar naar eigen zeggen "verwoest".

Ze moest een handje geholpen worden om die dag bij een andere talkshow aanwezig te kunnen zijn. "Ik moest iets heel popsterachtigs doen", vertelde ze. "Ik moest aan het infuus. Iemand kwam naar m'n hotelkamer om m'n futloze lichaam vloeistof toe te dienen."