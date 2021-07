Een Brits veilinghuis brengt een stuk van de bruidstaart van prins Charles en prinses Diana, die in 1981 trouwden, onder de hamer, schrijft The Sun.

Het stuk gebak van zo'n 20 bij 20 centimeter is versierd met een koninklijk wapen in de kleuren rood, blauw en goud. Het werd na de trouwceremonie in 1981 overhandigd aan Moyra Smith, een van de medewerkers van Clarence House, en is al die tijd bewaard gebleven in huishoudfolie en een cakevorm.

Smith bewaarde de taart tot 2008, toen het werd gekocht door een verzamelaar. Het veilinghuis noemt het "een merkwaardig en uniek aandenken" en verwacht dat het rond de 500 pond (bijna 590 euro) opbrengt.

In het verleden zijn al vaker stukjes bruidstaart van royals door een veilinghuis onder de hamer gebracht. Zo werden eerder stukjes cake geveild die de gasten geserveerd kregen op de bruiloften van William en Catherine, van prins Andrew en Sarah Ferguson en van prinses Anne en Mark Philips. Ook stukken bruidstaart van de bruiloft van Charles en Camilla zijn al eens te koop aangeboden.