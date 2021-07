Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Stijn Fransen is voor het eerst moeder geworden. Op Instagram deelt ze een foto van haar zoon Lieuwe.

"Hij vond het wel mooi geweest in mijn buik (was ik wel blij om, hihi), want afgelopen zaterdag 24 juli is onze man geboren", aldus de actrice bij de foto die ze deelt met haar volgers.

De dertigjarige actrice zegt "extreem heerlijk" in haar babybubbel te zitten en is "mega aan het genieten van dit nieuwe gezinnetje."

Fransen was tussen 2015 en 2018 in Goede Tijden, Slechte Tijden te zien als Sam Dekker. Later deed ze onder meer mee aan Dance Dance Dance en Expeditie Robinson.