Het is donderdag precies veertig jaar geleden dat de Britse prins Charles en Diana in het huwelijk traden, ongeveer een jaar nadat ze een relatie hadden gekregen. De ceremonie, gezien door miljoenen mensen, werd omschreven als een sprookjeshuwelijk. Maar het huwelijk eindigde, zoals we inmiddels weten, minder fortuinlijk.

Charles (toen 32) en Diana (destijds 19) verloven zich in februari 1981, ongeveer een half jaar nadat hun relatie was begonnen. Ze hebben elkaar dan pas dertien keer gezien. Op de vraag van een journalist of ze verliefd zijn, antwoordt Diana: "Maar natuurlijk." Charles is voorzichtiger: "Wat het begrip verliefd zijn dan ook inhoudt."

De voorbereidingen voor hun 'grote dag' beginnen en op 29 juli 1981 vindt hun huwelijk plaats in de St Paul's Cathedral in Londen.

Het had weinig gescheeld of de bruiloft had niet eens plaatsgevonden. Charles had nog regelmatig contact met Camilla Parker Bowles (met wie hij in 2005 uiteindelijk trouwde). Op interviewopnames voor Diana's documentaire Diana: In Her Own Words (gepubliceerd in 1992) is te horen dat Diana vlak voor de bruiloft een armband ontdekte die Charles voor Camilla had gekocht. De aanstaande bruid wilde daarom het feest afzeggen, maar haar zussen wisten haar daarvan te weerhouden.

Het huwelijk is groots opgezet. Dankzij de plotselinge bekendheid en populariteit van Diana zijn alle ogen op het aankomende huwelijk gericht en is er wereldwijd belangstelling voor de bruiloft. Er staan ruim 3.500 namen op de gastenlijst, waaronder die van bijna alle koninklijke Europese collega's. Uiteraard maken ook koningin Beatrix en prins Claus hun opwachting.

Diana en haar jurk, met een meterslange sleep. Diana en haar jurk, met een meterslange sleep. Foto: BrunoPress

De vergeten kus

De kathedraal is bezaaid met bloemen, die vooral goed moeten passen bij Diana's jurk en persoonlijkheid, onthult bloemist David Longman aan The Sun. De jurk die de prinses tijdens haar bruiloft draagt, staat veel mensen anno 2021 nog steeds levendig bij en is tegenwoordig te bekijken in een museum bij Kensington Palace.

Het ontwerp is afkomstig van David en Elizabeth Emanuel, die persoonlijk door de prinses zijn uitgekozen. De jurk bestaat uit een hoepelrok, weelderige pofmouwen en een met kant bezaaid lijfje, dat afkomstig is van kleding gedragen door koningin Mary, de grootmoeder van koningin Elizabeth.

Verder is de japon versierd met borduurwerk, pailletten en tienduizend parels. Er is een achttienkaraats hoefijzer met diamanten in de petticoats van de rok gestikt, om de bruid geluk te brengen. Het totale gewicht van de jurk wordt op zo'n 9 kilogram geschat, waar een normale bruidsjurk zo'n 3 kilo weegt.

De sleep van 7,5 meter maakt indruk op de bruiloftsgasten, maar ook op de 750 miljoen mensen uit 74 verschillende landen die via de televisie live meekijken en zien hoe het echtpaar elkaar het jawoord geeft. Een kus daarna ontbreekt, opvallend genoeg. Charles zou het "zijn vergeten".

Een woordje weglaten

Diana laat in hun trouwgeloften een woordje weg. Volgens christelijke tradities belooft de vrouw in haar geloften haar toekomstige echtgenoot "lief te hebben, te troosten, te eren, hem te gehoorzamen en voor hem te zorgen". Maar gehoorzamen, dat kan anno 1981 niet meer. Daarmee begint Diana een nieuwe traditie, die ook door onder anderen Catherine Middleton en Meghan Markle is gevolgd.

Dat gebeurt ook met de balkonscène na de ceremonie: het koninklijke paar deelt daar zijn eerste kus als getrouwd stel, onder het toeziend oog van duizenden mensen. Dit is later vele malen overgedaan door andere pasgetrouwde stellen uit de koninklijke familie.

Naar verluidt spelen jazzartiest Lester Lanin en zijn band op de receptie van het kersverse echtpaar. Na het feest vertrekken Charles en Diana naar het familiehuis in Hampshire, waar ook Elizabeth en Philip hun huwelijksnacht doorbrachten. Daarna vervolgen ze hun reis naar Gibraltar, waar ze aan boord stappen van een luxe schip voor een cruise van elf dagen.

'Het was de slechtste dag uit mijn leven'

Het huwelijk betekent geen nieuw begin voor de relatie van Charles en Diana. De prinses vertelde in haar biografie dat haar echtgenoot tijdens hun huwelijksreis manchetknopen droeg waarin twee C's waren gegraveerd, een cadeau van Camilla. "Er zaten drie mensen in dit huwelijk, dus het was een beetje druk", zegt Diana later in een berucht interview met Martin Bashir over de tijd vlak voor het huwelijk.

Hun bruiloft werd omschreven als een sprookjeshuwelijk. De afloop bleek dat echter allerminst. "Ik voelde me als een lammetje dat naar de slacht werd gebracht", aldus de prinses. "De dag dat ik naar het altaar liep, voelde het alsof mijn persoonlijkheid van me werd afgenomen en dat ik werd overgenomen door de koninklijke machine. Gelukkig was ik niet, denk ik. Het was de slechtste dag uit mijn leven."

In 1992 besloot het stel, na een huwelijk van elf jaar, uit elkaar te gaan. Het kenmerkt een bijzonder moment voor het Britse koningshuis, want zo'n publieke scheiding - waarbij het volk meeleeft en alle details kan lezen in de media, soms zelfs afkomstig van de hoofdpersonen zelf - gebeurde niet eerder. "Wat ooit een archetypische familie leek die door koninklijke afstand verheven was boven anderen, leek nu net zo getroffen door de problemen uit het 'gewone' moderne leven", schreef The Washington Post in 1992.