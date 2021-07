De moeder van Britney Spears heeft al eerder laten doorschemeren dat ze vindt dat haar dochter geen curatorschap meer nodig heeft. Nu heeft ze zich ook fel uitgesproken tegen haar ex-man, die nog altijd zeggenschap heeft over het leven van de zangeres. Uit rechtbankpapieren in handen van Amerikaanse media blijkt dat Lynne Spears van mening is dat Britneys vader Jamie Spears haar bedreigt en onderdrukt.

Wie is wie in de zaak rondom Britney Spears? Jamie Spears: vader van Britney en degene die sinds 2008 zeggenschap heeft over haar geld, leefomstandigheden en gezondheid.

Jodi Montgomery: zorgmanager en cocurator (Britneys gezondheid).

Mathew Rosengart: de nieuwe advocaat van Britney.

Lynne Spears: moeder van Britney, staat buiten het curatorschap.

Jason Rubin: accountant en voorgedragen als nieuwe cocurator over de financiën van de zangeres.

Jamie Lynn Spears: het zusje van Britney, zou profiteren van het curatorschap.

Sam Asghari: Britneys partner.

De moeder van de popster steunt in een verklaring het verzoek van Britney Spears om haar vader te ontslaan als curator. "Het is mij duidelijk dat Jamie Spears niet in staat is de belangen van mijn dochter boven die van zichzelf te stellen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak."

De moeder van de zangeres vertelt dat de band tussen Britney en haar vader volledig is verpest door het curatorschap. "Ze heeft enkel nog angst en haat voor hem en dat komt door zijn eigen gedrag", vindt ze. "Hij wantrouwt haar, onderdrukt haar en bepaalt alles wat ze wel en niet mag doen, met straffen of beloningen tot gevolg. Hij bedreigt haar en bepaalt elk aspect van haar leven."

In de verklaring geeft Lynne Spears voorbeelden van het gedrag van haar ex-man waarmee hij hun dochter onder druk zet. Zo vertelt ze dat de zangeres tegen haar wil door een dokter werd opgenomen en werd verplicht medicatie te gebruiken, allemaal met medeweten van Jamie Spears. Er werd gedreigd met straffen als ze de medicatie weigerde te nemen.

Volgens Lynne Spears beïnvloedde Jamie Spears het personeel dat in het huis van zijn dochter aanwezig was en dwong hij hen om alles wat er in de woning gebeurde aan hem door te spelen. "Zulk streng toezicht is uitputtend en beangstigend, als een leven in hechtenis", vindt moeder Spears.

Jamie Spears heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van zijn ex-vrouw. De eerstvolgende hoorzitting in de zaak vindt plaats op 29 september. Mogelijk neemt de rechter dan een besluit over Spears' verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Hij vervult deze rol sinds 2008, nadat de zangeres werd opgenomen vanwege mentale problemen.

Britney Spears boekte onlangs een succes in de rechtbank: ze heeft, met onder andere de steun van haar moeder, zelf een advocaat mogen kiezen, nadat ze jarenlang werd vertegenwoordigd door een advocaat gekozen door de staat. Deze nieuwe advocaat, Mathew Rosengart, heeft gezegd agressief te werk te willen gaan tegen het curatorschap.