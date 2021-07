Zangeres Kelly Clarkson moet tijdens de afwikkeling van haar scheiding een tiende van haar inkomen afdragen aan haar ex Brandon Blackstock. Naast die 150.000 dollar per maand, moet ze maandelijks ook zo'n 50.000 dollar overmaken voor de levenskosten van de twee kinderen van het stel.

Clarkson en Blackstock maakten vorig jaar bekend dat ze na zeven jaar huwelijk uit elkaar gaan. Ze hebben samen dochter River van zeven en zoon Remington van vijf.

Volgens The Blast, dat de rechtbankpapieren in handen heeft, heeft Blackstock aangegeven dat hij een carrièremove wil maken en de ranch van het stel fulltime wil gaan uitbaten. Hij werkte voorheen bij het Hollywoodagentschap van zijn vader en was de agent van onder meer Blake Shelton.

Clarkson zou ook de inmiddels aardig opgelopen advocaatkosten van Blackstock moeten betalen. Het zou gaan om een bedrag van ruim een miljoen dollar. De alimentatiebedragen die nu zijn vastgesteld, gelden alleen voor de periode waarin de scheiding wordt afgehandeld. Later wordt daar een definitief bedrag voor bepaald.