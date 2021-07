De Amerikaanse rapper DaBaby ligt onder vuur vanwege controversiële uitspraken over hiv en homoseksualiteit die hij zondag op het festival Rolling Loud in Miami deed. Dua Lipa, met wie de rapper zijn in Nederland grootste hit maakte, heeft geschokt gereageerd.

DaBaby is te horen op een remix van Dua Lipa's hit Levatating en scoorde verder een hit met het nummer Rockstar met Roddy Rich.

De 29-jarige rapper vroeg de aanwezigen tijdens zijn optreden om het lampje van hun mobiele telefoon aan te zetten, tenzij ze "hiv, aids of een andere dodelijke, seksueel overdraagbare aandoening hebben waaraan je binnen twee of drie weken overlijdt" of "homo's zijn die seks in parkeergarages hebben".

Dua Lipa schrijft op Instagram in haar Story dat ze de homofobe uitlatingen van de artiest "verrassend en afschuwelijk"vindt. "Ik herken hem echt niet als de persoon met wie ik heb gewerkt. Ik weet dat mijn fans weten waar mijn hart ligt en dat ik achter de lhbti-gemeenschap sta. We moeten samenkomen om het stigma en de onwetendheid rondom hiv en aids te bestrijden."

In een bericht op Instagram, dat inmiddels weer verwijderd is, schrijft de rapper dat zijn uitspraken verdraaid zijn. Volgens de rapper is hij geliefd bij iedereen en hebben zijn homoseksuele fans simpelweg geen aids, omdat de ziekte smerig en voor "junks op straat" is. "Zelfs mijn homoseksuele fans hebben normen en waarden", aldus de artiest.

In een latere tweet verontschuldigt hij zich deels. "Iedereen die is getroffen door hiv/aids, jullie hebben het recht om boos op me te zijn want wat ik zei was ongevoelig ook al was het niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Dus mijn excuses daarvoor."

De lhbti-gemeenschap is hij echter niets verschuldigd, twittert DaBaby. "Ik val jullie helemaal niet aan, doe wat je wil. Jullie zaken zijn jullie zaken."