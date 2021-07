De 49-jarige Brits-Amerikaanse acteur Wentworth Miller laat dinsdag aan zijn volgers op Instagram weten dat hij bijna een jaar geleden de diagnose autisme heeft gekregen.

De acteur, bekend van de serie Prison Break, schrijft dat zijn tijd in quarantaine hem "onverwachte geschenken" heeft opgeleverd.

"Aankomende herfst is het een jaar geleden dat ik mijn informele diagnose kreeg", schrijft Miller. "Die werd voorafgegaan door een zelfdiagnose en gevolgd door een formele diagnose. Het is een langdurig proces dat telkens moest worden bijgeschaafd. Ik ben een man van middelbare leeftijd, geen vijfjarig jongetje. Maar ik zie ook in dat een diagnose een privilege is. Laten we zeggen dat het een schok was. Maar geen verrassing."

Miller benadrukt in zijn bericht dat hij niet ineens de 'stem' van mensen met autisme wil worden. Er zijn volgens hem genoeg anderen die dat beter kunnen. "Ik wil alleen mijn hand opsteken en zeggen: 'Hier ben ik.' Ik ben er altijd al geweest zonder het me te realiseren."