Mila Kunis en Ashton Kutcher hebben in een interview voor de podcast Armchair Expert gezegd dat ze hun zesjarige dochter Wyatt Isabelle en vierjarige zoon Dimitri Portwood pas met zeep wassen als er vuil zichtbaar is.

Het onderwerp kwam ter sprake toen presentatoren Dax Shepard en Monica Padman bespraken hoe vaak ze douchen, meldt People dinsdag.

Shepard zei het niet nodig te vinden om "elke dag de natuurlijke beschermlaag van je huid te verwijderen met een stuk zeep". Hij vindt wassen met alleen water voldoende. Kunis en Kutcher waren het roerend met de presentator eens.

De 37-jarige Kunis, bekend van de films Bad Moms en Black Swan, vertelde: "Toen ik een kind was, hadden we thuis geen heet water. Daarom douchte ik niet elke dag." De actrice behield die gewoonte toen ze moeder werd. "Toen ik zelf kinderen kreeg, waste ik ze ook niet dagelijks. Ik was gewoon niet zo'n ouder die haar pasgeboren baby's elke dag in bad deed."

Haar 44-jarige echtgenoot Kutcher, die onder meer in de serie Two and a Half Men speelde, voegde daaraan toe: "Als je vuil ziet, maak ze dan schoon. Anders heeft het geen zin."