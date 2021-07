Ongeveer gelijktijdig wisten Simon Keizer en Sander Lantinga dat ze opnieuw een kind zouden krijgen. De zanger en radiopresentator deelden het nieuws eerst met elkaar, schrijven ze in hun eerste gezamenlijke column voor LINDA..

"Hoe bijzonder was het dat jullie bij ons, en wij bij jullie de eersten waren die dit kregen te horen? Het zijn momenten die ik nooit meer zal vergeten", schrijft Keizer.

De twee koppels gaan regelmatig met elkaar uit eten. "Vaak speelt dan niet het eten, maar de bijpassende wijn de hoofdrol", vervolgt de Volendammer.

"Dus toen we eind april weer eens met z'n vieren een etentje bij ons thuis hadden gepland, en wij nét wisten dat Annie - zoals jullie haar noemen - weer zwanger was, was de grootste uitdaging een geloofwaardig non-alcoholverhaal op te hangen."

Annemarie Keizer was op dat moment vijf weken zwanger en de zanger vond het nog te vroeg om dat te delen. Ze besloten daarom te zeggen dat Annemarie een dieet volgt waarbij ze geen alcohol mocht drinken. De rest van het gezelschap besloot om als eerste drankje ook te kiezen voor iets non-alcoholisch, maar Tessel (de partner van Lantinga) koos tijdens de 'tweede ronde' ook voor een drankje zonder alcohol.

"Aangezien zij normaliter voorop gaat in de strijd als het gaat om het nuttigen van witte wijn, vroeg ik gekscherend (en oneerbiedig) of 'nummertje vier' misschien in aantocht was." Dat bleek inderdaad het geval, waarop Simon en Annemarie Keizer besloten ook hun nieuws te delen.

Sander Lantinga en zijn partner verwachten een vierde kind. Voor Simon en Annemarie Keizer wordt het hun tweede.