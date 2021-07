Realityster Khloé Kardashian vindt dat ze in het verleden te veel bezig was met wat anderen vonden van hoe zij haar leven inrichtte. Op Twitter zegt de jongere zus van Kim Kardashian dat ze achteraf heeft geleerd dat dat je niet verder helpt.

In een vragenronde van fans wordt de 37-jarige Kardashian gevraagd wat ze een jongere versie van zichzelf graag zou willen leren.

"Ik heb een heleboel advies voor mijn vroegere zelf, maar het belangrijkste is denk ik dat je moet leven voor jezelf. Probeer niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen, zeker als zij zelf ook niet op die manier leven", aldus de realityster.

Kardashian is moeder van dochter True, die ze samen met basketballer Tristan Thompson kreeg. De twee gingen vlak voor de geboorte van hun dochter uit elkaar vanwege diverse verhalen over affaires die Thompson zou hebben gehad tijdens de zwangerschap. De twee besloten het in 2020 toch weer opnieuw te proberen, maar inmiddels zou de relatie weer voorbij zijn vanwege nieuwe geruchten.

"Concentreer je op jezelf gelukkig maken. De rest is te veel druk op jezelf en maakt vaak niets uit voor het grote plaatje."