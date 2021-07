Erica Terpstra ligt nog zeker een week in het ziekenhuis nadat ze aan haar enkel is geopereerd. De voormalig olympisch zwemster vertelt aan RTL Boulevard dat ze voorlopig niet mag lopen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Terpstra aan haar enkel is geopereerd. "Het komt allemaal goed, want ik heb een fantastische chirurg die heel slimme dingen heeft gedaan", laat ze weten.

Terpstra legt uit dat de chirurg haar heeft verteld dat ze aan het einde van het jaar de vierdaagse niet zou aankunnen, maar dat ze verder zal "lopen als een kievit".

Op een foto is te zien dat de 78-jarige presentatrice van Omroep MAX met haar been in het gips zit. Wat er precies mankeert aan haar enkel is niet bekend.