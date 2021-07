Glee-ster Jenna Ushkowitz en haar partner David Stanley zijn getrouwd. De 35-jarige actrice hield haar bruiloft afgelopen weekend in Los Angeles.

Het koppel was blij dat de bruiloft ondanks de coronapandemie kon doorgaan. Er waren iets meer dan honderd gasten aanwezig. Dat waren er wel iets minder dan ze onder normale omstandigheden uitgenodigd zouden hebben.

"We zijn zo blij en dankbaar dat we onze bruiloft niet hoefden te verplaatsen en dat we de dag van onze dromen hebben gehad", vertelt de actrice aan het tijdschrift Brides.

Ushkowitz maakte haar verloving vorig jaar augustus bekend. De actrice en haar kersverse man zijn ruim drie jaar samen.

De in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul geboren actrice speelde zes jaar lang de rol van Tina Cohen-Chang in Glee. Ook vertolkte ze rollen in diverse Broadwayproducties en won ze in 2018 een Tony Award voor haar productiewerk voor de musical Once on this Island.