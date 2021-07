Actrice Issa Rae is getrouwd met Louis Diame, laat ze maandag via Instagram weten. Ze heeft een aantal foto's van haar bruiloft in Zuid-Frankrijk gedeeld.

De Amerikaanse actrice schreef erbij: "Een spontane fotoshoot in een jurk van Vera Wang." Met het grapje doelt Rae op haar bruidsjurk van de Amerikaanse modeontwerper, die bekendstaat om haar bruidsmode.

Ook grapt ze over haar bruidsmeisjes: "Mijn vriendinnen waren erbij, maar ze hadden allemaal per ongeluk hetzelfde aan. Ze schaamden zich kapot!"

Rae, bekend van de televisieserie Insecure, is al enkele jaren samen met Diame. Ze verloofde zich in 2019 met hem.