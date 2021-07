Zangeres Pink heeft aangeboden de boete te betalen die de Noorse vrouwelijke beachhandbalteam onlangs opgelegd heeft gekregen. De ploeg weigerde tijdens het Europees kampioenschap om korte bikinibroekjes te dragen en kreeg daarom een boete opgelegd.

"Ik ben enorm trots dat het Noorse handbalteam protesteert tegen de seksistische regels op het EK Beach Handball", schrijft Pink op Twitter.

"De Europese handbalfederatie zou juist een boete moeten krijgen voor seksisme. Ik betaal jullie boete met liefde."

De Noorse ploeg reageerde dankbaar op het aanbod van de populaire Amerikaanse. "Dank voor deze steun", schreven ze in een Instagram Story. Het is niet bekend of het team daadwerkelijk op het aanbod van de zangeres ingaat.

Onnodig geseksualiseerd

Het Noorse team kreeg een boete van 1.500 euro omdat de vrouwen "ongepaste kleding" droegen tijdens hun wedstrijden. Ze hadden tijdens de wedstrijd tegen Spanje shorts aan in plaats van bikinibroekjes. Het team besloot dat te doen omdat de beachhandbalsters zich niet prettig en "onnodig geseksualiseerd" voelden in de korte broekjes.

De ploeg, die bijval kreeg van andere teams, liet weten de boete te willen betalen. De Europese handbalfederatie (EHF) zei dit onderwerp graag te willen bespreken, maar dat de regels alleen gewijzigd kunnen worden wanneer er op internationaal niveau een besluit wordt gemaakt.

Het EK beachhandbal vond dit jaar plaats in Bulgarije. De Deense ploeg ging er met de winst vandoor, het Nederlandse team eindigde als zesde. De Noorse beachhandbalsters verloren hun wedstrijd om de bronzen medaille en eindigden op de vierde plaats.