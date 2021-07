Mark Ronson vindt dat hij achteraf meer had moeten doen om Amy Winehouse van haar verslavingen af te helpen. De muziekproducent, die onder meer haar grote hit Valerie maakte, zag destijds niet in dat haar problemen zo groot waren.

"Ik wou dat ik haar er vaker mee had geconfronteerd", zegt Ronson in gesprek met The Guardian. "Maar ik had zoiets van: ze komt er wel uit, ze heeft het al eerder gedaan."

Winehouse, die tien jaar geleden overleed, worstelde gedurende haar carrière lange tijd met een drugs- en alcoholverslaving. De zangeres had een nauwe band met Ronson, met wie ze haar succesplaat Back to Black maakte. De totstandkoming duurde slechts een week.

"We waren meteen vertrouwd met elkaar", kijkt Ronson terug. "Ik vond het heerlijk om in haar gezelschap te zijn. Ze was zo grappig. Natuurlijk hadden we onze ups en downs en was het soms moeilijk."

Winehouse werd op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar appartement in Londen. Ze overleed aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging.