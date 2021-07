Camila Cabello heeft ontkend dat er in haar optreden bij de talkshow van Jimmy Fallon een danser met blackface op het podium stond. De zangeres vertelt op Twitter dat het gekleurde gezicht van de danser een "spray tan uit de jaren tachtig" moest voorstellen.

Cabello, bekend van hits als Havana en Senorita, bracht vrijdag haar nieuwe single Don't Go Yet uit, die ze live zong bij The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Na het optreden kreeg de zangeres kritiek, omdat een witte danser zijn gezicht donker zou hebben gemaakt. Dit deed volgens critici denken aan blackface, waarbij witte mensen zich zwart schminken om zwarte stereotypes uit te beelden.

Het voormalig lid van girlband Fifth Harmony reageert dat het optreden geïnspireerd is door de jaren tachtig. "De danser was bedoeld als een witte man met een slechte spray tan", schrijft ze. "Het was juist de bedoeling om het optreden te doen met een multiculturele groep, niet alleen latino's. Het was helemaal niet het punt om iemand er latino uit te laten zien."

"De bedoeling was juist om iedereen eruit te laten zien als een overdreven personage uit de jaren tachtig, net als in de videoclip. Daar zat ook een witte man met een verschrikkelijke oranje spray tan tussen."

Het is niet de eerste keer dat de 24-jarige Cabello in opspraak raakt wegens vermeend racisme. De zangeres bood eind 2019 voor de tweede keer haar excuses aan voor racistische uitlatingen die ze op vijftienjarige leeftijd op Tumblr had gedaan, die weer kwamen bovendrijven op Twitter. De berichten leverden haar veel kritiek op.