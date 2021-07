Tulpenkweker en televisietuinman Tom Groot wordt voor de tweede keer vader. Dat meldt de oud-kandidaat van het tv-programma Boer zoekt Vrouw zondag op Instagram.

"We zijn superblij want er komt een broertje of zusje bij!", schrijft Groot bij een foto waarop hij samen met zijn vriendin Marieke en hun zoontje Moos (2) staat.

In 2014 deed Tom mee aan het programma Boer zoekt Vrouw. Hij kreeg toen zo'n achttienhonderd brieven. Zijn keuze viel uiteindelijk op kapster Rimke, maar de relatie liep stuk. Later kwam hij zijn huidige vriendin Marieke tegen op een evenement in Schagen.

De datingshow betekende niet het einde van zijn tv-carrière. Een jaar later ging Groot aan de slag als tuinman bij het RTL-programma Eigen Huis & Tuin.