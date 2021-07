Ryan Dorsey kan het precies een jaar na haar uitvaart nog steeds niet geloven dat zijn ex Naya Rivera, bekend van de hitserie Glee, er niet meer is. Dorsey en Rivera hebben samen een vijfjarige zoon.

Rivera verdronk op 8 juli 2020 terwijl ze een boottochtje maakte met zoon Josey in een meer vlak bij Los Angeles. Naar alle waarschijnlijkheid gingen de twee een stukje zwemmen en kregen ze te maken met een onderstroom die hen meevoerde. De politie verklaarde destijds dat de actrice "al haar energie heeft gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen".

Vijf dagen na het incident werd Rivera's levenloze lichaam gevonden. "Het jaar is zo snel voorbij gevlogen dat het niet voelt alsof het alweer een jaar geleden is", schrijft Dorsey zaterdag op Instagram.

Met Josey gaat het goed. "Hij mist jou, maar hij weet dat hij je terug zal zien", schrijft de acteur aan zijn ex. "Hij is in goede handen en heeft veel familie en mensen om hem heen die van hem houden, en hij heeft jou."