Kate Beckinsale heeft haar 22-jarige dochter Lily al twee jaar niet gezien. Door de coronapandemie en filmopnames konden de Britse actrice en Lily niet bij elkaar zijn.

"Door alles heb ik mijn dochter al twee jaar niet gezien. Ook was ik aan het werk in Canada en kon ze me niet komen opzoeken", vertelde Kate in de talkshow Live with Kelly and Ryan. "Twee jaar je kind niet kunnen zien is belachelijk."

De actrice is dankbaar dat ze wel kunnen videobellen. "Maar we zijn allebei in paniek dat we er straks dan heel oud uitzien."