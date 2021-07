De pasgeboren dochter van Entourage-acteur Kevin Connolly is opgenomen in het ziekenhuis. Het meisje is besmet geraakt met het coronavirus, zo deelt de acteur in Victory the Podcast.

Kennedy Cruz, zoals de dochter van Connolly heet, "is onderweg naar herstel", maar het was een zware week voor de familie, vertelt de acteur. "Het is heel moeilijk als je kind ziek is, want je kan niks voor haar doen. Ze doet het geweldig."

De 47-jarige acteur heeft zelf ook corona, maar zegt dat zijn dubbele vaccinatie hem gered heeft van een ernstig ziekteverloop.

Connolly en zijn partner Zulay Henao werden vorige maand ouders van Kennedy Cruz.