Jennifer Lopez heeft voor het eerst een foto van haar en Ben Affleck gedeeld op Instagram. Er gingen al hardnekkige geruchten over de relatie, maar nu bevestigt het koppel het eindelijk zelf.

"52, what it do", schrijft de jarige Lopez onder een serie foto's van zichzelf. Op de laatste foto van de serie is ze innig zoenend met Affleck te zien.

Er gingen al een tijdje geruchten over een hereniging van Affleck en Lopez, die van 2002 tot 2004 samen waren. De twee lieten lange tijd zelf niets los over een mogelijke herstart van 'Bennifer', zoals het koppel werd genoemd.

In 2002 waren de twee al verloofd, maar de relatie zou zijn gestrand vanwege de enorme media-aandacht voor het koppel. Lopez is pas sinds kort weer vrijgezel. In april zag de Let's Get Loud-zangeres haar relatie met haar verloofde Alex Rodriguez stranden.