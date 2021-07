R. Kelly wacht waarschijnlijk ook een aanklacht voor omkoping van een griffier. Dit staat in gerechtelijke documenten die onlangs zijn ingediend door federale aanklagers, meldt Newsweek.

Volgens federale autoriteiten wilde de zanger dat de griffier hem zou informeren over mogelijke juridische problemen na het uitkomen van de Lifetime-documentaireserie Surviving R. Kelly uit 2019. De serie beschrijft beschuldigingen van seksueel geweld tegen de zanger.

Kelly's crisismanager zou de griffier 2.500 dollar hebben betaald en hem een prepaid smartphone hebben gegeven. De klerk zou de telefoon gebruiken om contact op te nemen met Kelly's manager, zonder dat de communicatie naar zijn persoonlijke of werkapparatuur zou kunnen leiden.

Nadat hij de klerk had betaald, zou de crisismanager contact hebben opgenomen met Kelly en hem hebben gezegd: "Het is gedaan. Je weet van niets." De zanger, bekend van hits zoals I Believe I Can Fly en Down Low, zou volgens gerechtelijke documenten "Precies" hebben geantwoord. De aanklagers zeggen dat ze informatie over de vermeende omkoping verzamelden door Kelly's telefoon te onderzoeken.

Kelly zit sinds zijn arrestatie in juli 2019 in hechtenis in Brooklyn. Hij wordt in Illinois aangeklaagd voor kinderpornografie en belemmering van de rechtsgang. In maart 2020 werd in New York opnieuw een aanklacht ingediend tegen de zanger. Daarin beschuldigen zes vrouwen hem van misbruik. Onlangs kwamen daar nieuwe aanklachten bij bestaand uit de getuigenissen van twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen.