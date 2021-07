Televisiemaker en journalist Jan Roos (44) haalt uit naar de corona-ontkenners die hem berichtjes sturen. Op Twitter noemt Roos, die voor de tweede keer besmet is met corona, deze mensen "stapelmesjogge".

Roos schrijft in zijn bericht op Twitter: "Grappig. Lig ziek in bed met corona en krijg berichtjes hoeveel ik betaald krijg voor deze bangmakerij. Mensen zijn echt stapelmesjogge aan het worden."

Donderdag liet Roos weten voor de tweede keer corona te hebben. "Enfin. Corona is geen pretje", schreef hij toen. "Het voelt als een stevige griep. Ik zit in isolatie en mis vooral mijn kinderen. Verder hoop ik over een paar dagen weer negatief te zijn en te genieten van de zomer."