Andie MacDowell (63) ontdekte tijdens de eerste lockdown aan het begin van de coronapandemie dat ze haar natuurlijke grijs wordende haar prachtig vond, maar toen ze haar managers vertelde dat ze haar haar niet langer wilde verven, werd dat haar afgeraden. Volgens haar managers was het niet de juiste tijd om het ouder worden te omarmen.

De actrice stelt in Vogue dat het duidelijk is hoe moeilijk het is voor vrouwen in Hollywood om uit te komen voor hun leeftijd. "Ik heb er echt onder geleden, dat er altijd maar verwacht werd dat ik er jonger uit zag dan ik ben. Het brak mijn hart dat ik niet mocht omarmen waar ik sta in het leven terwijl ik het gevoel heb dat ik er precies uit zie zoals ik er uit zou moeten zien."

"Ik heb een goed figuur, ik sport veel. Ik kan mijn kinderen goed bijhouden en heb het gevoel dat ik van waarde ben. En ik wil niet andere mensen het gevoel geven dat ze alleen als ze zich jonger voordoen dan ze zijn, ze zich ook zo zullen voelen. Dat doen we mannen ook niet aan, het wordt tijd dat we stoppen het van vrouwen te verwachten", aldus MacDowell bekend uit films als Four Weddings and A Funeral en Sex, Lies and Videotapes.

MacDowell wist haar managers, die vreesden voor een verlies aan aanbiedingen voor films, uiteindelijk te overtuigen dat dit de beste keuze was. Pruiken dragen voor rollen wil de actrice niet, omdat ze zich een stuk krachtiger voelt nu ze gewoon accepteert dat ze ouder wordt.

"Mijn gezicht werd ouder, maar mijn haar niet. Het matchte niet meer. Nu heb ik het gevoel dat ik er juist jonger uit zie omdat het allemaal natuurlijker oogt. Ik hoef niks meer te verbergen en ik denk dat het heel krachtig is dat ik dit doe."