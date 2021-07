Willibrord Frequin viert op 6 september zijn tachtigste verjaardag en heeft daar plannen voor, maar nog eens twintig jaar erbij hoeft van hem niet. In gesprek met De Telegraaf zegt hij daar "geen trek" in te hebben.

"Ik wil beslist geen honderd worden. Dat vind ik nou nét weer te oud", aldus de nu 79-jarige oud-journalist in gesprek met de krant. Hij zegt nog wel erg te genieten van het leven.

"Oud worden op deze manier vind ik niet vervelend. Zoals gezegd, ik geniet met mijn lieve vrouw Gesina (foto, red.) volop van het bourgondische leven. Tussendoor sport ik nog een beetje. Ik hou van lange wandelingen."

Frequin is nooit bang geweest de tachtig niet te halen. "Daar was ik nooit mee bezig, zelfs niet toen ik een aantal jaren geleden doodziek was. Het was geen leeftijd om me druk over te maken. Vroeger, toen ik nog jong was, zei ik altijd tegen iedereen dat ik mijn 33e verjaardag niet zou halen. Ik had blijkbaar zo'n voorgevoel dat ik op jonge leeftijd zou sterven. Belachelijk natuurlijk."

Zijn tachtigste verjaardag viert hij iets ingetogener dan zijn 75e, toen er een groot feest werd georganiseerd. "Die dag zal nooit meer overtroffen worden. Dat was beslist de mooiste verjaardag uit mijn leven. Ik kan daar nog steeds van genieten. Al die herinneringen met collega's, familie en vrienden hou ik tot in lengte van jaren vast. Dat was zo'n overweldigend feest, met zulke lieve gasten."