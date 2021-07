R. Kelly wordt beschuldigd van misbruik en seksueel misbruik van meisjes en vrouwen en de aanklagers van de staat New York zeggen daarvoor nu nog meer bewijs te hebben. De aanklagers hopen de nieuwe bewijzen te mogen gebruiken in de zaken die tegen hem lopen, melden diverse Amerikaanse media.

In maart 2020 is de aanklacht in New York tegen de zanger, bekend van hits als I Believe I Can Fly en World's Greatest, ingediend. Daarin beschuldigen zes vrouwen hem van misbruik. In de nieuwe bewijzen staan de getuigenissen van twintig anonieme vrouwen en twee anonieme mannen.

Een van de mannen zegt zeventien jaar oud te zijn geweest toen hij door R. Kelly seksueel werd misbruikt en werd gedwongen tot seksuele handelingen met anderen. De andere man is een vriend van hem, waarbij jaren later hetzelfde gebeurde. Volgens de anonieme getuigen zouden er filmopnames, gemaakt door de zanger, zijn van de seksuele ontmoetingen.

Naast de getuigenissen hopen de aanklagers ook beelden te mogen tonen in de rechtbank waarin te zien zou zijn hoe R. Kelly twee vrouwen lichamelijk en mentaal mishandelt.

De zanger zou daarnaast een vervalst paspoort hebben aangevraagd voor de destijds 15-jarige Aaliyah. Op die manier was het mogelijk met haar te trouwen, wat volgens de papieren nodig was omdat de zanger dacht dat Aaliyah zwanger van hem was en als zijn echtgenote niet tegen hem kon getuigen. Het verhaal dat Aaliyah en R. Kelly getrouwd waren gaat al jaren, maar werd door de twee altijd tegengesproken. De zangeres, bekend van hits als Try Again en Rock the Boat, overleed in 2001 bij een vliegtuigcrash.

R. Kelly is momenteel in afwachting van de rechtszaken tegen hem en zit vast in een gevangenis in Brooklyn. In totaal zijn er 22 onderdelen opgenomen in de strafrechtelijke vervolging. De rechtszaak moet op 9 augustus van start gaan.