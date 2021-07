De rechter die bij de scheidingszaak van Brad Pitt en Angelina Jolie betrokken was, moet toch vertrekken. De actrice had om een andere rechter verzocht, omdat hij banden zou hebben met haar ex. Haar verzoek is volgens People vrijdag alsnog ingewilligd.

Vorig jaar werd nog bepaald dat de rechter kon aanblijven, waarna Jolie in hoger beroep ging. De actrice stelde dat de rechter niet onpartijdig kon zijn, omdat hij verwikkeld was in zaken waarbij ook Pitts advocaat betrokken was.

Nu is bepaald dat Jolies eis rechtmatig is. Welke consequenties de beslissing voor de scheidingszaak en de voogdijregeling rond hun kinderen heeft, is niet duidelijk.

Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan, maar zij en Pitt zijn nog altijd niet gescheiden. Wel werden de twee in 2019 door de rechter officieel vrijgezel verklaard. De status van vrijgezel blijft staan totdat de scheiding rond is.

Jolie en Pitt waren twee jaar getrouwd en in totaal twaalf jaar samen toen de actrice een scheiding aanvroeg. Samen hebben ze zes kinderen. De oudste drie zijn geadopteerd.

Totdat de voogdij is geregeld, delen de exen de zorg voor hun minderjarige kinderen. Jolie zou de volledige voogdij over de kinderen willen houden en Pitt slechts bezoekrecht onder toezicht willen geven.