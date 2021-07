Koningin Elizabeth heeft Windsor Castle verlaten voor haar eerste zomervakantie zonder haar overleden echtgenoot prins Philip. Zoals gebruikelijk brengt de Britse vorstin haar vrije weken door op landgoed Balmoral Castle in Schotland, maar nu dus voor het eerst zonder Philip.

Britse media melden vrijdag dat koningin Elizabeth naar de luchthaven werd gebracht.

Het is de eerste keer dat de koningin vakantie neemt na het overlijden van haar man. Wel wordt er gefluisterd dat ze in mei al een week in Schotland was om te rouwen om Philip, die in april op 99-jarige leeftijd overleed.

De koningin blijft naar verwachting tot begin oktober in Schotland. Hoewel het haar eerste vakantie zonder Philip is, zal ze er niet eenzaam zijn. Haar kinderen en kleinkinderen bezoeken haar geregeld.

De zomervakantie vierden koningin Elizabeth en Philip vrijwel elk jaar samen op het landgoed in Schotland. Naar verluidt was het echtpaar daar het gelukkigst.