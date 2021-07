De eenjarige dochter van acteur Rick Paul van Mulligen ligt niet meer op de intensive care. Bowie moet nog wel in het ziekenhuis blijven.

Bowie werd vorige week opgenomen vanwege een besmetting met het RS-virus, een luchtweginfectie.

"Nog even een ic-selfie nu het nog kan, want daar zijn we weg! Nog niet uit het ziekenhuis. Maar het komt dichterbij", schrijft de acteur vrijdag in zijn Instagram Stories.

Van Mulligen, onder meer bekend van zijn rol in A'dam - E.V.A., heeft samen met zijn man René van Bakel en cabaretière Nina de la Croix twee kinderen. In 2014 kregen ze zoon Ko en in 2019 werd Bowie geboren. Het drietal voedt de kinderen samen op.