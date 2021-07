Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, wil via de rechter afdwingen dat hij zijn kleinkinderen mag zien. Hij heeft al jaren geen contact meer met zijn dochter en hoopt via de rechtbank voor elkaar te krijgen dat hij zijn kleinkinderen Archie en Lilibet mag ontmoeten.

Thomas Markle vindt dat de kinderen van Meghan en prins Harry niet de dupe mogen worden van hun ruzie. "Ze zijn geen pion in een spel", vertelt hij aan Fox News.

Al jaren hebben Markle en zijn dochter een moeizame relatie. De onvrede zou mede zijn aangewakkerd door haar halfzus.

In mei wees een Britse rechter meerdere claims van de voormalig actrice af, nadat Mail on Sunday zonder haar toestemming een aan haar vader gerichte brief had gepubliceerd. Thomas Markle getuigde tegen zijn dochter.