Leah Remini, de beste vriendin van Jennifer Lopez, heeft op Instagram een foto met de zangeres en Ben Affleck geplaatst. Geruchten dat de twee weer een stel zijn gaan al langer, maar zijn nog altijd niet bevestigd.

Remini vierde haar 51e verjaardag en deelt op Instagram diverse foto's van het feestje. Op een van de foto's is ze te zien met Lopez en Affleck. De acteur heeft zijn armen om de twee vriendinnen heen geslagen.

De zangeres en de acteur waren bijna twintig jaar geleden ook al samen en waren destijds zelfs verloofd, maar de bruiloft ging op het laatste moment niet door en later maakten de twee een einde aan hun relatie. Sinds het einde van Lopez' relatie met Álex Rodríguez, in april 2021, is de zangeres regelmatig gezien met Affleck. De acteur was ruim dertien jaar getrouwd met Jennifer Garner.

In interviews heeft Lopez de relatie niet bevestigd en foto's van het stel waren er nog niet. Daar lijkt met de foto van Remini verandering in te zijn gekomen.

De relatie zou serieus zijn: volgens ingewijden zoekt Lopez naar een woning bij Affleck in de buurt.