Monique des Bouvrie heeft op 4 oktober 2020 definitief afscheid genomen van haar echtgenoot Jan, maar sinds het overlijden heeft ze niet het gevoel dat hij echt weg is. In gesprek met Nouveau vertelt ze dat de interieurontwerper nog verweven is met haar leven.

Des Bouvrie overleed op 78-jarige leeftijd aan prostaatkanker. De ontwerper was al langere tijd ziek en dat maakte dat zijn vrouw alles al zag veranderen voor zijn overlijden. "In de laatste periode van zijn leven deed ik al heel veel dingen alleen. Hij was door zijn ziekte al tijden minder energiek en snel moe."

Of het langzame afscheid geholpen heeft, weet Monique des Bouvrie niet. "Het was aan één kant wel prettig om er langzaam aan te kunnen wennen, dat begon al een jaar voor zijn dood. We hebben gelukkig op een prachtige manier afscheid kunnen nemen. Het zou kunnen dat iemand meer 'echt weg' is als hij onverwacht sterft. Voor mijn gevoel is Jan namelijk helemaal niet weg, hij is juist heel sterk aanwezig."

In gesprek met het blad vertelt Des Bouvrie dat ze het belangrijk vindt om door te gaan, ondanks het verlies. Ze verheugt zich er dan ook op weer te reizen. "Lekker in ons huis in Frankrijk te kunnen zijn. Jan was daar gelukkig, ik ben dat ook. Ik zie er niet tegenop om daar zonder hem te zijn. In je leven verzamel je herinneringen en bij mij voeren de mooie de boventoon."