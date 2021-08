Famke Louise is zwanger. De 22-jarige zangeres deelt zelf via Instagram dat ze haar eerste kindje verwacht.

"Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word", vertelt Famke Louise op Instagram. "Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild, love you", schrijft ze aan haar vriend Denzel Slager, met wie ze onlangs is gaan samenwonen.

"Hé kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou. Wij kunnen niet wachten om je vast te houden", richt ze zich tot haar ongeboren kindje.

Begin mei vertelde de artieste dat ze van plan was het even rustiger aan te gaan doen op muzikaal gebied. In diezelfde tijd bevestigde ze verliefd te zijn. Ze liet tijdenlang niets los over haar liefdesleven, maar bevestigde eerder deze week in gesprek met Cosmopolitan dat ze samen is met Slager, die eerder te zien was in Love Island.

Famke Louise Meijer vertelde eerder in een interview met Beau Monde al over haar wens om moeder te worden. Ze zei alleen samen met de juiste persoon een kind te willen krijgen. Meijer heeft in het verleden een relatie gehad met Ronnie Flex. Hij verwacht binnenkort een dochter met Demi de Boer.