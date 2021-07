Kim Kardashian was donderdag met de vier kinderen die ze met Kanye West heeft aanwezig bij het lanceringsfeestje van Wests nieuwe album Donda, schrijft TMZ.

Ook Kims zus Khloé was van de partij op het evenement in Atlanta. Zij liet onlangs op sociale media al weten dat ze nog altijd een goede band heeft met West. In een verjaardagsbericht noemde ze hem "mijn broer voor het leven".

Kardashian en West trouwden in 2014 en hebben twee zoons, Saint (5) en Psalm (2) en twee dochters, North (8) en Chicago (3). In februari werd bekend dat hun huwelijk voorbij is, maar de formele scheiding is nog niet rond.