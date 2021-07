Rapper en producent Dr. Dre moet vanaf 1 augustus maandelijks 293.306 dollar (248.000 euro) aan alimentatie betalen. Dat heeft de rechter donderdag beslist, meldt People.

Daarnaast moet de rapper ook de kosten voor twee van de villa's van het paar betalen en de ziektekostenverzekering van Young, met wie hij 24 jaar getrouwd was en twee volwassen kinderen heeft. De regeling vervalt als ze hertrouwt of een huishouden met iemand gaat delen.

Volgens een bron van People valt het bedrag voor Dr. Dre mee. "Dit komt overeen met wat hij al sinds hun breuk betaalt. Het is een fractie van de 2 miljoen dollar per maand die Nicole en haar advocaten eisten", aldus de insider.

Nicole en Andre Young, zoals Dr. Dre eigenlijk heet, maakten in maart 2020 bekend dat ze gingen scheiden. Sindsdien steggelen zij en hun advocaten over de verdeling van het vermogen dat de 56-jarige muzikant met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre heeft opgebouwd.