Er is woensdagavond een brand uitgebroken in de woning van Beyoncé en JAY-Z in New Orleans, meldt TMZ. Er zouden 22 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur te doven.

De brandweer zou rond 18.00 uur melding hebben gekregen dankzij het rookalarm dat in het huis was geïnstalleerd. Zo'n twee uur later was het vuur weer gedoofd, meldt de entertainmentsite.

De twee artiesten waren niet thuis ten tijde van de brand en er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Het is nog niet bekend wat de precieze schade aan het pand is.

Het artiestenkoppel kocht de woning in 2018 voor zo'n 2,6 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro). Het bevat drie verdiepingen, waar onder meer een bibliotheek en meerdere badkamers te vinden zijn. Ook is het uitgerust met een groot terras op het dak, naar verluidt een van de grootste die er in New Orleans te vinden zijn.