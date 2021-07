Megan Fox drinkt al ruim tien jaar niet meer. De 35-jarige actrice besloot te stoppen met alcohol nadat ze tijdens de Golden Globes van 2009 te veel champagne had gedronken en daarna een aantal opvallende uitspraken deed op de rode loper.

"Tijdens de Golden Globes zetten ze altijd gigantische flessen champagne neer op de tafels", vertelt Fox in de show Who What Wear. "Daar dronk ik meerdere glazen van."

"Nu drink ik niet meer, en dat is de reden", waarmee de actrice hint op de uitspraken die ze deed tegen de aanwezige pers. Fox, voor wie het destijds de eerste keer was dat ze de Golden Globes bezocht, noemde zichzelf "een onzekere transseksueel". Ook liet ze weten dat ze "de borsten van Blake Lively geweldig vond".

"Ik kreeg nogal wat problemen na wat ik op die rode loper heb gezegd", vertelt de Transformers-actrice nu. "Ik weet niet meer wat precies, maar wel dat het gebeurde. Je kan het opzoeken, als je wil."