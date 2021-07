Halsey deelt op Twitter de hashtag #NoMorePress (geen media meer) na een interview met het tijdschrift Allure waarin de voornaamwoorden van de artiest verkeerd zijn gebruikt. Halsey maakte in maart dit jaar bekend aangesproken te willen worden met haar of hen en is niet blij met hoe het tijdschrift dat heeft gedaan.

De zangeres, die onlangs moeder is geworden, vertelde in maart dat het gebruik van 'hen' het beste voelde, naast het gebruik van 'haar' of 'zij'. "Maar hen voelt, naast haar, het authentiekst voor mij."

In het interview met het tijdschrift wordt een punt gemaakt van het gebruik van de voornaamwoorden, maar na de inleidende tekst wordt exclusief 'haar' gebruikt. Halsey laat zich daar op Twitter kwaad over uit en is ook niet blij met de manier waarop er is geadverteerd voor het artikel. Volgens de artiest is een quote uit de context gehaald.

"Jullie Twitter-account heeft een quote van mij over het opgroeien als een wit kind met een zwarte ouder en heeft daarbij bewust een deel van de quote gebruikt waardoor mijn woorden anders worden vertaald dan ik bedoelde", aldus Halsey op Twitter in tweets die inmiddels zijn verwijderd.

De artiest sprak in het interview over hun jeugd en benadrukte daarin dat het weliswaar niet makkelijk was om het witte kind in een zwarte familie te zijn, maar ook te beseffen dat het nog veel moeilijker was geweest als zij er net zo had uitgezien als de rest van haar familie door de manier waarop mensen van buitenaf reageerden.

Halsey zei in het interview al zo min mogelijk met media te spreken, omdat zij het idee heeft dat hun woorden niet goed vertaald worden naar papier. "Ik denk dat als vrouwen zich durven en kunnen uitspreken, mensen dat weleens als pretentieus zien."