Jelle de Jong is vader geworden. De acteur, bekend van rollen in Dertigers, Dokter Deen en Soldaat van Oranje, en zijn vrouw Yulia verwelkomden zondag een zoon.

Het jongetje heeft de naam Philippe Lev de Jong gekregen.

"Afgelopen zondagmiddag is onze mooie zoon geboren in het ziekenhuis in Den Haag. We zijn nu net thuisgekomen, Yulia, Philippe Lev en ik. We zijn opeens met z'n drieën en we zijn zielsgelukkig", vertelt De Jong aan Shownieuws.

De acteur trouwde onlangs met Yulia. Philippe Lev is het eerste kind voor het koppel. Yulia heeft al een twintigjarige zoon.